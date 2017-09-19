Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin'den DHA'ya ziyaret

İstanbul, 19 Eylül (DHA) - Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) nezaket ziyaretinde bulundu.

DHA Genel Müdürü Rıfat Akkaya, Genel Müdür Yardımcısı Serkan Topçu, Dış Haberler ve Ekonomi Müdürü Osman Şenkul ve Spor Müdürü Uğur Demirkırdı\'nın da yer aldığı buluşmada; Doğan Haber Ajansı\'ndaki yeni yapılanmanın farkında olduklarını ve hayırlı olsun ziyaretine geldiklerini belirten Metin, özellikle yayın ilkeleri konusundaki hassas tutumu nedeniyle DHA\'ya saygı duyduklarını söyledi.

Akkaya\'nın makamında gerçekleşen ziyarette, Türkiye\'nin ekonomisindeki gelişmeler, siyasette yaşananlar ve spor dünyasının bugünü ile geleceği hakkında konuşuldu. Oldukça samimi ve sıcak atmosferde geçen sohbette Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin hayırlı olsun temennilerini iletirken, DHA Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Akkaya nazik ziyaret için teşekkür etti.

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