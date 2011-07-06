-EKONOMİ AYNI ELLERE EMANET ANKARA (A.A) - 06.07.2011 - Ülkenin ekonomi yönetiminde söz sahibi bakanlar, yeni kabinede de yerlerini korudu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni açıkladığı 61. hükümetin kabinesinde, ekonomi yönetiminin değişmediği görüldü. 60. hükümette bir süre yürüttüğü Dışişleri Bakanlığı görevi dışında 3 dönem ekonomiden sorumlu isim olan Ankara Milletvekili Ali Babacan, yeni kabinede de bu görevi Başbakan Yardımcısı olarak sürdürecek. Son 2 hükümette Tarım ve Köyişleri Bakanlığı görevini yürüten Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı adı altında yapılandırılan yeni bakanlığın başında olacak. Maliye Bakanlığını yine Mehmet Şimşek'in, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını da Taner Yıldız'ın üstlendiği yeni kabinede, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da 60. hükümet dönemindekine paralel yeni görevlerini sürdürecek.