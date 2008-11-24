Ekonomi "Pek iyi" - Dışişleri "zayıf"

Financial Times gazetesi Obama 'nın ekibinde Hazine Bakanlığı'na, Bill Clinton'un başkanlığı döneminde Hazine Bakan Yardımcılığı görevini yürüten, şimdi Amerikan Merkez Bankası'nın New York Şubesi Başkanı Tim Geithner'in getirilmesine yüksek bir olasılık veriyor ve bunu çok yerinde bir karar olarak değerlendiririyor.

Obama’nın kabinesi şekilleniyor



''Ekibin geri kalanı da birinci sınıf isimlerden oluşuyor. Eğer deneyim ve teknik donanım bu krizle başetmek için önemli ölçütlerse, ABD bu konuda donanımlı olacak.''

Financial Times, ekonomi ekibi konusunda çok övgü alan Obama Dışişleri Bakanlığı'nda Hillary Clinton'u atama tercihi konusunda ise eleştiriyor.

''Clinton'ın seçilmesi yeni başkanın niyetleri konusunda söylentileri gündeme getiriyor. Partideki yaraları sarmaya mı çalışıyor acaba? Zaferi varolan yaraları sardı zaten, ülkeyi iyi yönetirse bu pekişecektir de.''

''Peki, ekibine alarak 2012 seçimleri için Clinton'ı etkisiz kılmaya mı çalışıyor? Eğer işler kötüye giderse, Clinton'un aday adaylığı girişimi bastırmak için kabinesine almaktan daha fazla çaba harcaması gerekecek.''

''Clinton, Obama'nın emrine girerek dört yılı başarılı geçirmesi için kendini adayacak mı? Bu konuda tereddütler var ve Clinton'dan daha donanımlı dışişleri bakanı adayları bulunduğunu dikkate aldığımızda, Clinton'ın atanması gereksiz bir risk olacaktır.''