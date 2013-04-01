Ekonomi 2012'de yüzde 2.2 büyüdü

Türkiye ekonomisi geçen yıl yavaşlayarak yüzde 2.2 büyüme kaydetti. Kişi başı gelir 10 bin 504 dolar oldu.



Türkiye ekonomisinin 2012 karnesi netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomi 2012'nin tamamında yüzde 2.2 büyüdü. CNBC-e anketinde büyümenin yüzde 2.5 olması bekleniyordu.

Geçen yıl itibariyle kişi başı gelir 10 bin 504 dolara yükseldi.

2011'deki büyüme rakamı yüzde 8.5 olarak gerçekleşmişti. Böylece Türkiye, Çin'in ardından en hızlı büyüyen ikinci ekonomi olmuştu. TÜİK, büyüme verisini yüzde 8.5'ten yüzde 8.8'e revize etti.

Yıla yüzde 4 büyüme hedefiyle başlanmış, daha sonra rakam yüzde 3.2'ye çekilmişti. 2012 büyümesi revize rakamın da altında gerçekleşmiş oldu.

Ekonomi geçen yılın dördüncü çeyreğinde ise yüzde 1.4 büyüme kaydetti.



En hızlı büyüme gayrimenkulde



Geçen yıl en hızlı büyüyen sektör yüzde 6.6'yla gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri oldu. Eğitim yüzde 4.3, sağlık yüzde 5.3, ulaştırma yüzde 3.2, ticaret yüzde 0.1, inşaat yüzde 0.6, imalat sanayi yüzde 1.9, tarım yüzde 3.5 büyüme gerçekleştirdi.



Şimşek: Bu yıl yüzde 4 civarında büyürüz



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl büyümenin Orta Vadeli Program'da öngördükleri üzere yüzde 4 civarında gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.



Son 14 yılda büyükme (%)



1999 -3.4

2000 6.8

2001 -5.7

2002 6.2

2003 5.3

2004 9.4

2005 8.4

2006 6.9

2007 4.7

2008 0.7

2009 -4.8

2010 9.2

2011 8.8

2012 2.2