'Ekonomi 2010'dan sonra toparlanacak'

T24 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2010 yılından sonra Türkiye'nin, tekrar bir toparlanma, bir hızlı çıkış dönemine gireceğini ümit ettiğini belirtti.



Şimşek, dün uluslararası raporlara baktığını ve tartışmalardan birisinin de Dubai'de olup bitenler olduğunu hatırlatan Şimşek, şöyle dedi:



''Yunanistan'ın risk primlerinde ciddi bir artış var, patlama var. Acaba devlet borçlarını ödemede sıkıntıya girer mi, girmez mi anlamında risk priminde ciddi bir artış var. Her ne kadar bizim reel ekonomimiz krizden etkilendiyse de, ihracat kanalı ile yatırım kanalı ile aslında Türkiye'nin çok sağlam temellere oturtulduğu, bu krizle beraber ortaya çıktı. Tabii ki reel sektör etkilendi ama bankacılık sektörünün çok sağlam olması, kamu dengesinde, kamu finansmanında yaptığımız iyileştirmeler sayesinde. Bakın görüyorsunuz; çok güçlü görünen ülkeler birtakım sıkıntılar yaşıyor. Ama Türkiye çok şükür en sıkıntılı dönemi geride bırakmıştır ve toparlanmaya ilişkin bazı sinyaller vardır. Tabii ki biz aşırı iyimser noktada değiliz, gerçekçiyiz. Türkiye'deki gelişmeler olumlu. İnşallah önümüzdeki sene bu gelişmeler daha da hız kazanacak. 2010 yılından sonra Türkiye, tekrar bir toparlanma, bir hızlı çıkış dönemine girecek diye ümit ediyorum.''

