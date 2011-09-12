T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Ekonomi 2. çeyrekte yüzde 8,8 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2011 yılı ikinci döneminde, Türkiye’nin yüzde 8,8 büyüdüğünü açıkladı.

12 Eylül 2011 03:00

T24 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2011 yılı ikinci döneminde, Türkiye’nin yüzde 8,8 büyüdüğünü açıkladı. Söz konusu dönemde, cari fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 318 milyar 404 milyon lira oldu.  Cari açık ise Temmuz ayında 5.3 milyar dolar olarak kaydedildi.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 8.8'le beklentilerin üzerinde büyüdü.


CNBC-e'nin 17 kurum ile yaptığı ankette ortalama yüzde 6.8 büyüme bekleniyordu. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde ise özel tüketim harcamalarının ve yatırımların desteği ile beklentilerin üzerinde yüzde 11 büyümüştü. TÜİK bu rakamı yüzde 11.6'ya revize etti. Böylece Türkiye'nin büyümedeki ilk çeyrek rekoru yükselmiş oldu


GSYH, geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10.3, üçüncü çeyrekte yüzde 5.2, son çeyrekte yüzde 9.2, 2010'un tamamında ise yüzde 8.9 büyümüştü.


Kim, ne kadar büyüdü?


Yılın ikinci çeyreğinde hiçbir ülke ekonomisinde çift haneli büyüme görülmedi. Çin en hızlı ekonomi olurken, onu Türkiye izledi.


Çin yüzde 9.5
Türkiye yüzde 8.8
Estonya yüzde 8.4
Hindistan yüzde 7.7
Şili yüzde 6.8
Endonezya yüzde 6.5
Litvanya yüzde 6.1



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24