Ekonomi 2. çeyrekte yüzde 8,8 büyüdü

T24 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2011 yılı ikinci döneminde, Türkiye’nin yüzde 8,8 büyüdüğünü açıkladı. Söz konusu dönemde, cari fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 318 milyar 404 milyon lira oldu. Cari açık ise Temmuz ayında 5.3 milyar dolar olarak kaydedildi.





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 8.8'le beklentilerin üzerinde büyüdü.





CNBC-e'nin 17 kurum ile yaptığı ankette ortalama yüzde 6.8 büyüme bekleniyordu. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde ise özel tüketim harcamalarının ve yatırımların desteği ile beklentilerin üzerinde yüzde 11 büyümüştü. TÜİK bu rakamı yüzde 11.6'ya revize etti. Böylece Türkiye'nin büyümedeki ilk çeyrek rekoru yükselmiş oldu





GSYH, geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10.3, üçüncü çeyrekte yüzde 5.2, son çeyrekte yüzde 9.2, 2010'un tamamında ise yüzde 8.9 büyümüştü.





Kim, ne kadar büyüdü?





Yılın ikinci çeyreğinde hiçbir ülke ekonomisinde çift haneli büyüme görülmedi. Çin en hızlı ekonomi olurken, onu Türkiye izledi.





Çin yüzde 9.5

Türkiye yüzde 8.8

Estonya yüzde 8.4

Hindistan yüzde 7.7

Şili yüzde 6.8

Endonezya yüzde 6.5

Litvanya yüzde 6.1







