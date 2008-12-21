‘Ekonomi 1.2 trilyon dolarla canlanır’

IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, IMF'nin 2009 dünya büyüme projeksiyonunu Ocak ayında yeniden düşüreceğini bildirirken, 2009 yılından "gerçekten kötü bir yıl" olarak söz etti.



Hükümetlerden dünya ekonomisinin canlandırılmasını isteyen Strauss-Kahn, ekonomik büyümeyi teşvik için hükümetleri daha fazla harcamaya yapmaya çağırarak bu konuda "gerçek bir fark" yaratılabilmesi için 1.2 trilyon dolarlık bir harcamanın gerekeceğini söyledi.



Dominique Strauss-Kahn, BBC Radio 4 ile yaptığı söyleşide IMF'nin, dünya büyüme projeksiyonunu yeniden düşüreceğini açıkladı. Dünya ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla hükümetlerin daha çok harcama yapması gerekeceğini ifade eden Strauss-Kahn, geçen ay G20 grubunca alınan önlemlerin yeterli olmamasından korktuğunu da belirtti.



IMF'nin 2009 dünya büyüme tahminini düşürdüğünü anımsatan Strauss-Kahn, IMF'nin Ocak ayında açıklayacağı yeni projeksiyonun daha da düşük olacağını kaydetti. Strauss Kahn, 2009 yılından "gerçekten kötü bir yıl" olarak söz ederken "Zaten çok kara olan tahminimizin eğer yeterli mali teşvik uygulanmasa daha da kara olmasından özellikle endişe duyuyorum" dedi. Strauss-Kahn, gerçekten bir fark yaratılabilmesi için dünyanın GSYİH'sının yüzde 2'sine eşit 1.2 trilyon dolar tutarında bir harcamanın yapılması gerekeceğini vurguladı.



Sosyal kargaşa sorunun medya tarafından vurgulandığını ve bunu anlayabildiğini de ifade eden IMF Başkanı, ancak bunun sadece sorunun bir parçasını oluşturduğunu belirterek

"Sorun, tüm toplumun acı çekecek olmasıdır" diye konuştu. IMF, kasım ayında küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 2,2'ye çekmişti.

