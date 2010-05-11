Ekolojik sistem çökmek üzere!

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BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, BM'de açıklanan raporun önsözünde, sağlıklı bir gezegen ve insanoğlunun sürdürülebilir geleceği için yeni bir biyolojik çeşitlilik vizyonuna ihtiyaç olduğunu belirtti.



Ban, biyolojik çeşitlilik kaybının kökenindeki nedenlerle mücadele etmek için tüm karar alma mekanizmalarında ve ekonomik sektörlerde biyolojik çeşitliliğin korunmasına özel öncelik verilmesi gerektiğini kaydetti.



Bilimsel verilere dayanan raporda, dünya liderlerinin küresel, ulusal ve yerel düzeyde biyolojik çeşitlilik kaybı oranını düşürmeye yönelik verdikleri sözleri tutmadıkları belirtildi.



Dünyada hayvan ve bitki çeşitlerinin yok olma tehdidiyle karşı karşıya olduğu ifade edilen raporda, özellikle kurbağa ve diğer amfibilerin (hem karada hem de suda yaşayanlar) yok olma riskindeki grubun başında geldiği, mercan kayalarının en hızlı yok olan tür olduğu ve tüm bitki türlerinin neredeyse dörtte birinin yok olma tehdidiyle karşı karşıya olduğu bildirildi. Raporda ayrıca Amazon yağmur ormanlarının ve tatlı su göllerinin hızla azaldığından da bahsedildi.



Rapor, tüm bu olumsuz gelişmelerin nedenleri arasında "çevre kirliliğinin, iklim değişikliğinin, kuraklığın, ormanların yok oluşunun, ruhsatsız ve fazla avlanmanın ve yangınların" geldiğini vurguladı.



Rapor eylül ayında, 192 üyeli BM Genel Kurulunun üst düzey toplantıları sırasında ele alınacak.



BM, 2010 yılını "Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Yılı" olarak kabul etmişti. (Cnntürk)