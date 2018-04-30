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Ekonomi

Ekolojik gelinlik tasarladı

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- İZMİRLİ moda tasarımcısı Jeyan Gedik'in tamamıyla doğal kumaşlar kullanarak hazırladığı, 'Natura' adlı yeni gelinlik koleksiyonunun fotoğraf çekimleri tamamlandı

30 Nisan 2018 14:34

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- İZMİRLİ moda tasarımcısı Jeyan Gedik\'in tamamıyla doğal kumaşlar kullanarak hazırladığı, \'Natura\' adlı yeni gelinlik koleksiyonunun fotoğraf çekimleri tamamlandı.
İki yıl önce \'Ekolojik Moda\' adı altında doğal kumaşlarla tasarım yapan modacı Jeyan Gedik, \'Natura\' adını verdiği yeni gelinlik koleksiyonunu tanıttı. Organik ve doğal pamuklu kumaşlardan yapılan gelinlikler, beğenildi. Gedik, \"Günlük hayatımızda yiyip içtiğimiz ürünlerin organik olmasına dikkat ederken günlük kıyafetlerimizde de doğal ve nefes alan kumaşlardan yapılan ürünler giymeyi daha sağlıklı ve rahat buluyorum. Dünya artık her açıdan doğal ve minimalist bir yöne doğru hızla ilerliyor. Aslında basit yaşamak, hem aklımızdaki hem hayatımızdaki fazlalıkları en aza indirmek, daha minimalist yaşamak bunun felsefesi. Doğal olan sağlıklıdır. İster gıda da ister giyimde olsun organik ve doğal ürünleri tercih etmek hem sağlığımız hem de çevre ve doğa için faydalı\" dedi.

FOTOĞRAFLI

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