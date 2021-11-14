Ekoloji aktivisti Deniz Gümüşel, gözaltına alındı

Muğla Milas'ta Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı sponsorluğunda Milas Belediyesi ve Milas Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Zeytin Şenliği'ni protesto eden İkizköy Çevre Komitesi'nden Deniz Gümüşel gözaltına alındı.

Şenlikte söz alan Gümüşel, durumun ikiyüzlülük olduğunu söyleyerek, şirketin yıllardır binlerce zeytin ağacını kestiğini ifade etti. Bu sırada polisler tarafından alandan uzaklaştırılmak istenen Gümüşel, alandan çıkmamak için direndi. Bir süre sonra yeniden gelen polisler, Gümüşel’i gözaltına alarak alandan çıkardı.

BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre; İkizköy Çevre Komitesi tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Deniz Gümüşel anayasal ifade özgürlüğünü kullanarak kömürcü şirketi protesto ederken nasıl engellenerek yaka paça gözaltına alabiliyor? Bıktık artık şirketlerin korunmasından, vatandaşa yapılan bu haksız muamelelerden” denildi.

Gümüşel, aylardır Akbelen ormanının termik santral şirketi tarafından talan edilerek kömür ocağı yapılmasına karşı direnen İkizköylülerle birlikte mücadele ediyor.