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Ekonomi

Ekodiyalog jürisinden 2012 tahminleri

5 kişiden oluşan Ekodiyalog jürisi dolar, enflasyon, büyüme ve cari açığın ne olacağına ilişkin tahminlerde bulundu.

30 Aralık 2011 02:00

T24 - 5 kişiden oluşan Ekodiyalog jürisi dolar, enflasyon, büyüme ve cari açığın ne olacağına ilişkin tahminlerde bulundu. Jüriye göre dolar yine yüksek seyredecek, enflasyon ve büyüme düşüşe geçecek.
 


Türkiye dalgalı geçen bir yılı daha geride bırakırken, 2012'ye ilişkin tahminler yapılıyor.


Ekodiyalog jürisi enflasyon, büyüme, cari açık ve dolara ilişkin tahminlerini CNBC-e yayınında açıkladı.


Asaf Savaş Akat, Taner Berksoy, Deniz Gökçe, Ege Cansen ve Servet Yıldırım birbirinden farklı öngörülerde bulundu. Mahfi Eğilmez ise tahmin yapmamayı tercih etti.


En çok merak edilen konulardan biri rekor üstüne rekor kıran doların 2 TL olup olmayacağı. Akat ve Cansen'e göre dolar yeni yılı 2 TL'de tamamlayacak. Yıldırım 1,75, Berksoy 1,80, Gökçe 1,85 TL tahminini yaptı.


Bu yılı çift hanede tamamlaması beklenen enflasyonun 2012 sonunda az da olsa düşmesi bekleniyor. En düşük enflasyon tahmini yüzde 6.5'le Akat'tan gelirken, Berksoy ve Gökçe yüzde 7.5, Yıldırım yüzde 7, Cansen yüzde 7.8 tahmininde bulundu.


2011'de hızlı büyüyen ekonominin yeni yılda yavaşlayacağı belirtiliyor. Ekodiyalog jürisinin tahminleri yüzde 3.5 ile yüzde 5 arasında değişiyor.


Ekonomideki büyümeyle birlikte hızlanan cari açığın milli gelire oranıyla ilgili tahminler ise yüzde 6 ile yüzde 8.5 arasında.

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