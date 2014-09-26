Ekmeleddin İhsanoğlu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından ilk kez görüntülendi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra hemen hemen hiçbir yerde görülmeyen Ekmeleddin İhsanoğlu, pazartesi günü Sakıp Sabancı Müzesi’nin Joan Miro sergisi açılışının ardından önceki gün de Akbank Sanat’ın Marcel Broodthaers sergisi açılışına katıldı.

'Söyleyeceklerim 11 Ağustos'ta bitti'

ensonhaber.com'un haberine göre, açılışın sonlarına doğru geceye katılan İhsanoğlu, küratör Hasan Bülent Kahraman eşliğinde sergiyi gezdi. Eserleri ilgiyle inceleyen İhsanoğlu, soru sormak için yaklaşan gazetecilere, “Ben söyleyeceğim her şeyi 10 Ağustos’ta söyledim. 11 Ağustos’ta söyleyeceklerim bitti. Sadece bir sanat faaliyeti için buradayım"dedi.

İstiklal Caddesi’nin önemli sanat merkezlerinden Akbank Sanat’ta Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’ın küratörlüğünde hayat bulan 'Sözcükler, Nesneler ve Kavramlar' başlıklı sergi, 20. yüzyıl kavramsal sanatının öncülerinden Marcel Broodthaers’e dair kapsamlı bir seçki sunuyor. Sergide sanatçının şiirden kavramsal sanata geçişini simgeleyen “Pense-Bête”, sık sık kullandığı yumurta kabuklarından oluşan “289 Coquilles d’Oeufs” gibi pek çok eseri yer alıyor.

Sergi 1 Şubat 2015 tarihe kadar sanatseverlere açık olacak.