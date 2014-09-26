T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ekmeleddin İhsanoğlu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından ilk kez görüntülendi

Cumhurbaşkanlığı seçiminlerinin ardından ortadan kaybolan Ekmeleddin İhsanoğlu, Akbank Sanat'ın düzenlediği Marcel Broodhaers sergisine katıldı

26 Eylül 2014 19:12

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra hemen hemen hiçbir yerde görülmeyen Ekmeleddin İhsanoğlu, pazartesi günü Sakıp Sabancı Müzesi’nin Joan Miro sergisi açılışının ardından önceki gün de Akbank Sanat’ın Marcel Broodthaers sergisi açılışına katıldı.

 

'Söyleyeceklerim 11 Ağustos'ta bitti'

 

ensonhaber.com'un haberine göre, açılışın sonlarına doğru geceye katılan İhsanoğlu, küratör Hasan Bülent Kahraman eşliğinde sergiyi gezdi. Eserleri ilgiyle inceleyen İhsanoğlu, soru sormak için yaklaşan gazetecilere, “Ben söyleyeceğim her şeyi 10 Ağustos’ta söyledim. 11 Ağustos’ta söyleyeceklerim bitti. Sadece bir sanat faaliyeti için buradayım"dedi.

İstiklal Caddesi’nin önemli sanat merkezlerinden Akbank Sanat’ta Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’ın küratörlüğünde hayat bulan 'Sözcükler, Nesneler ve Kavramlar' başlıklı sergi, 20. yüzyıl kavramsal sanatının öncülerinden Marcel Broodthaers’e dair kapsamlı bir seçki sunuyor. Sergide sanatçının şiirden kavramsal sanata geçişini simgeleyen “Pense-Bête”, sık sık kullandığı yumurta kabuklarından oluşan “289 Coquilles d’Oeufs” gibi pek çok eseri yer alıyor.

Sergi 1 Şubat 2015 tarihe kadar sanatseverlere açık olacak.

 

ETİKETLER

ekmeleddin ihsanoğlıhasan bülent kahramançatı adaycumhurbaşkanlığı seçimiakbanksakıp sabancı müzesijoan mirosergisanat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24