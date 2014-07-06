Ekmeleddin İhsanoğlu, Taksim Meydanı'na gitti, Gezi Parkı'nı gezdi

Cumhurbaşkanlığı seçimi için 5 parti tarafından ortak aday gösterilen Ekmeleddin İhsanoğlu Beyoğlu’nda vatandaşlarla buluştu. Beraberinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’in de bulunduğu Ekmeleddin İhsanoğlu’nun Beyoğlu’ndaki ilk adresi Gezi Parkı oldu.

Ekmeleddin İhsanoğlu’nu Gezi Parkı ziyaretinin ardından İstiklal Caddesi’nin girişinde yüzlerce kişi karşıladı. Ekmeleddin İhsanoğlu, “Türkiye’nin Cumhurbaşkanı” ve “Türkiye’nin gururu” diye slogan atanlara el sallayarak karşılık verdi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Galatasaray Lisesi’ne kadar halkın yoğun ilgisi altında yürüyen Ekmeleddin İhsanoğlu, burada kadın cinayetleriyle ilgili eylem yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyelerinin yanına gitti ve sohbet etti. Ekmeleddin İhsanoğlu daha sonra Mısır Apartmanı önünde açıklama yaptı. Ekmeleddin İhsanoğlu, “Bu apartmanın tarihimizde önemli bir yeri vardır. İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy son günlerini burada geçirmiştir. Babam da kendisine eşlik etmiştir. Türk milletine burada seslenmekten mutluluk duyuyorum” dedi. Ekmeleddin İhsanoğlu gazetecilerin sorularına ise yanıt vermedi.