Ekmel TV yayına başladı

Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu adına internet üzerinden yayın yapacak olan kanal, www.ekmel.tv kuruldu.

Adaylık sürecinde İhsanoğlu'nun tanıtımının yapılmasını amaçlayan kanalda ayrıca İhsanoğlu'na ilişkin bütün sosyal medya hesapları ile bağlantı da kurulabiliyor.

Cnntürk'te yer alan haberde Solostreamtv.com internet televizyonculuğu portalı tarafından kurulan www.ekmel.tv kanalında Cumhurbaşkanı adayı İhsanoğlu'nun tanıtımı ve yapmış olduğu yayınlar yer alıyor. Bu güne kadar çıkmış olduğu televizyon programları, tanıtım videoları, lansmanlar ve seçim çalışmalarının görüntülerinin toplu olarak yer aldığı televizyon kanalı, İhsanoğlu'nu tanıtmayı amaçlıyor.

www.ekmel.tv adresinden seyredilebilen kanal aracılığıyla, İhsanoğlu'nun Facebook ve Twitter gibi sosyal medya paylaşımlarına da ulaşılabiliyor. İnternet televizyonu istendiği anda canlı yayın hizmeti de veriyor. HD kalitesindeki yayınları aynı anda 10.000 kişi izleyebiliyor.

Fransa merkezli bir internet televizyonu portalı olan www.solostreamtv.com'un sahibi Türk girişimci Ali Çakır, diğer adaylar için de benzer hizmeti verebileceğini açıkladı.