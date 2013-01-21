Ekmekteki kepek oranı artıyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca yapılacak değişiklikle, beyaz ekmek içindeki kepek oranı en az yüzde 65'e çıkartılacak ve tuz miktarı azaltılacak.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, artık beyaz ekmek içinde daha fazla kepek olacağını söyledi.

Yürürlüğe giren Ekmek Tebliği'nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapıldığına işaret eden Balcı, yapılacak yeni düzenlemeyle kepek oranı daha yüksek ve tuz oranı daha düşük ekmek üretileceğini bildirdi.

Başbakan Erdoğan'ın çağrısı üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın çalışma başlattığına dikkati çeken Balcı, Un Tebliği'nde yapılacak düzenlemeyle beyaz ekmeğin içindeki kepek oranının yüzde 35'ten 65'e yükseltileceğini aktardı.

Balcı, şöyle devam etti

''Vatandaşlarımızın günlük tükettiği ekmek raflarda yerini koruyacak ancak kepek oranı artırılıp tuz oranı düşürülecek. Diğer çeşit unlardaki ekmek üretimi de devam edecek. Normal ekmekte kepek oranı yükseltilecek ancak diğer çeşit ekmeklerde normal üretim devam edecek. Kesinlikle beyaz ekmeğin üretiminin sona ermesi yok. Normal vatandaşımızın bakkal ve fırından aldığı ekmeğin içindeki kepek oranı artırılacak.''

Kepek ekmeğin, içerdiği lif nedeniyle sindirim sistemini daha iyi çalıştırdığına dikkati çeken Balcı, ayrıca beyaz ekmeğe göre daha tok tuttuğunu söyledi.

Balcı, fırıncı esnafı olarak halkın yararına olan her şeye destek verdiklerini belirterek, ''Ekmek, halkımızın temel tüketim maddesidir. Yüksek oranda kepek ve az oranda tuz içeren ekmek, halkımızın sağlığı açısından çok önemli. Her ne kadar kepek oranı düşük ekmek de faydalı olsa da kepek oranı yüksek ekmek daha sağlıklı. Bu yüzden çalışmayı destekliyoruz. Halkımızın daha sağlıklı ekmek tüketmesi bizim için çok daha önemli'' diye konuştu.

''Un Tebliği geciktiği için kepek oranı istenilen düzeye çıkarılmadı'' diyen Balcı, ''Başbakanımız da sağlıklı ekmek bakımından kepek ekmeğini ön plana çıkarıyor. Beyaz ekmek de kepek ekmek de son derece sağlıklı ancak kepek ekmeği biraz daha artıları var. İkisi de aynı vitaminleri içermektedir. Kepekli ekmek, sindirim sistemini daha iyi çalıştırıyor tabi'' ifadelerini kullandı.