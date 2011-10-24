-Ekmekte tuz oranı düşecek ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Fakir veya zengin fark etmeden herkesin günde üç öğün yediği ekmek, bundan sonra daha sağlıklı olacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca, tüketime sunulan ekmek ve ekmek çeşitlerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, muhafaza, taşıma ve pazarlanmasını sağlamak üzere söz konusu ürünlerin özelliklerinin belirlendiği tebliğ taslağı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasında görüşe sunuldu. Söz konusu tebliğ taslağına göre, kutsallığı deyimlere, atasözlerine konu olan, vatandaşın sofrasından eksik etmediği ve en fazla tüketilen gıda maddelerinin başında yer alan ekmek bundan sonra daha sağlıklı hale gelecek. Ekmek, Türk toplumunun en fazla tükettiği gıda maddelerinin başında yer alırken, bir kişinin, ekmekten aldığı tuz miktarı günlük 12 miligramı buluyor. Böbrek yetmezliğinden hipertansiyona kadar birçok hastalığa neden olan fazla tuz kullanımının azaltılması amacıyla Sağlık Bakanlığı'nca geçen yıl çalışma başlatılmış, bu kapsamda halk ekmek ve ekmek üreticileriyle tuz oranının düşürülmesi konusunda görüşmeler yapılmıştı. Bu konunun dikkate alındığı tebliğ taslağında, ekmekte kullanılan azami tuz oranının yüzde 1,75'ten yüzde 1,5'e düşürülmesi öngörülüyor. Tebliğ taslağına göre, normal ekmek kepek oranı daha yüksek unlardan yapılacak. Mevcut durumda normal ekmek yapımında kepek oranı daha az olan Türk Gıda Kodeksi'nde tip 550 olarak yer alan un kullanılabiliyor. Taslak, tebliğ olarak yürürlüğe konulursa söz konusu unun normal ekmek yapımında kullanılması yasaklanacak. Normal ekmek kepek oranı daha yüksek olan Türk Gıda Kodeksi'nde tip 650, tip 850 olarak yer alan unlardan yapılacak. Tebliğ taslağına göre, ekmek ve ekmek çeşitleri dışından bakıldığında iyi pişmiş ve kabarmış, kendine has görünüşte, kokuda ve kabuk rengi dağılımı olabildiğince homojen, basık ve yanık olacak. Kesildiği zaman iç kısmı süngerimsi yapıda, gözenekler mümkün olduğunca homojen olurken, hamurumsu, yapışkan ve kabuk-iç ayrımı olmayacak. Yabancı madde ve karışmamış halde un, tuz, katkı maddeleri ile bunların topakları bulunmayacak. ''Ekmek'' tanımına giren ürün, değişik şekil verilerek, üzerinde çeşni maddesi kullanılarak üretilmesi durumunda, ''ekmek çeşidi'' ve ''diğer ekmek çeşitleri'' olarak değerlendirilmeyecek. Ekmek, kepekli ekmek, tam buğday unlu ekmek, tam buğday ekmeği ve ekşi hamur ekmekleri en az 300 gram ağırlıktan başlayarak 50'şer gram arttırılmak suretiyle piyasaya arz edilecek. Mevcut tebliğe göre, söz konusu ürünler en az 200 gram ağırlıktan başlayarak 50'şer gram ağırlıklar halinde artırılarak satışa sunulabiliyor. Toplu tüketim yerleri için çeşitli sözleşme ve taahhütler çerçevesinde üretilen, doğrudan tüketiciye arz edilmeyen ekmekler ise muhtelif ağırlıklarda üretilebilecek. Ekmek, kepekli ekmek, tam buğday unlu ekmek, tam buğday ekmeği ve ekşi hamur ekmekleri dışında kalan ekmek çeşitleri muhtelif ağırlıklarda satılabilecek. Ekmek, kepekli ekmek, tam buğday unlu ekmek, tam buğday ekmeği ve ekşi hamur ekmekleri dışında kalan ekmek çeşitleri üretim yerleri de dahil olmak üzere ambalajlı olarak satılacak. Geleneksel hali ile tuz ilave edilerek üretilen ekmeklere tuz eklenmediği taktirde ''Tuz ilave edilmemiştir'' ifadesi etikette yer alabilecek. Ekmeğe, undan gelenler de dahil olmak üzere hiçbir katkı maddesi katılmazsa etiket üzerinde ekmek adı ile birlikte ''katkısız'' ifadesi kullanılabilecek. Vatandaşlar yeni gelecek hijyen kuralları çerçevesinde artık ekmeği dolaptan kendi alamayacak. Kapalı hijyenik dolaplarda bulundurulan ekmekler, hijyen kurallarına uyan satıcıların kontrolünde satılacak.