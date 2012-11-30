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Dünya

Ekmekler 60 gün boyunca küflenmeyecek!

Texas'da Microzap firmasının geliştirdiği teknikle ekmeklerde küflenmeye neden olan bakterilerin önüne geçilecek

30 Kasım 2012 18:41

Geliştirilme aşamasındaki bir sistem sayesinde, ekmekler artık bayatlamadan ve küflenmeden 60 gün boyunca durabilecek.

Hedefin yer yıl yüz milyarlarca dolarlık ekmek kaybının önüne geçilmesi olarak belirtildi.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, Texas'da Microzap firmasının geliştirdiği teknikle ekmeklerde küflenmeye neden olan bakterilerin önüne geçilecek.

Firma, esinlendiği kaynağın evlerde kullanılan mikrodalga fırınların olduğunu belirtti.

Ekmek üretim bantlarında uygulanacak mikrodalga tekniğiyle küflenmeye yol açan Rhizopus stolonifer mantarı 10 saniye içinde yok edilecek. Böylece normal şartlarda 10 günde küflenen ekmeklerin raf ömrü 60 güne kadar çıkacak.

Microzap yetkilileri, Texas  Tech Üniversitesi’ndeki deneme aşamasını başarıyla geçen sisteme üreticilerin rağbet göstermesini beklediklerini dile getirdi.

Yetkililer yeni sistemle ekmeklerde bozulmayı önleyici katkı maddelerinin de kullanılmayacağını belirtti.

Mikro dalga tekniğinin yaygınlaşmasıyla ekmek dışındaki diğer gıdalarda da raf ömrünün artırılması hedefleniyor. Uzmanlar gelişmiş ülkelerdeki gıda israfının bu sistemle sona ereceğinin altını çizerek, sadece İngiltere'de satın alınan ekmeklerin yüzde 32'sinin çöpe atıldığına dikkat çekti.

ABD’de ise her yıl ailelerin gıda alışverişinde satın aldığı ekmeğin yüzde 40’ı çöpe gidiyor. Bu durumunda, yılda 165 milyar dolar zarara neden olduğu kaydedildi.

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