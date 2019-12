-EKMEK ZAMMINDA YETKİ TARTIŞMASI ANKARA (A.A) - 13.10.2010 - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun ''ekmeğe zam yapma yetkisinin olmadığını, bu yetkinin illerde bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği'ne ait olduğunu'' bildirdi. Palandöken, yazılı açıklamasında, 5362 sayılı yasanın 62. maddesine göre Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun ekmeğe ve unlu mamullere zam yapma yetkisi bulunmadığını belirtti. Ekmeğe zam yapma yetkisinin illerde bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği'ne ait olduğunu, Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun birliklerin görevine müdahalede bulunduğunu savunan Palandöken, açıklamasında şunları kaydetti: ''62. maddeye göre esnaf ve sanatkarlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, bağlı bulundukları odalarca hazırlanır ve odanın mensubu olduğu Birlik Yönetim Kurulu tarafından fiyat tarifesinin sunulmasından sonra 30 gün içinde onaylanır veya reddedilir. Onaylanan fiyat tarifesi, belediye, mülki amirlik ve ilgili odaya 7 gün içerisinde bildirilir ve bu andan itibaren yürürlüğe girer. Fiyat tarifeleri, uygulanacak azami hadleri gösterir.'' -ADANA'DA ŞİMDİLİK ARTIRMAYACAK- Adana Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mahmut Alptekin, ekmek fiyatlarını şimdilik artırmayacaklarını bildirdi. Alptekin, yaklaşık 2 yıl önce torba un fiyatlarının 32 liraya düşmesi sonucu 70 kuruştan sattıkları 300 gram ekmeğin fiyatını 50 kuruşa indirdiklerini anımsattı. 50 kilogramlık bir torba unun fiyatının 45 liraya yükselmesine karşın ekmeği halen aynı fiyattan sattıklarını belirten Alptekin, ''Büyükşehir Belediyesinin 300 gram halk ekmeğini 30 kuruşa sattığı bir ortamda bizim ekmek fiyatlarını artırmamız mümkün değil. Şimdilik ekmek fiyatlarını artırmayacağız'' dedi. Alptekin, zor şartlar altında üretim yapmaya devam ettiklerini ve yetkililerden bu duruma bir an önce önlem almalarını istedi. -HATAY FIRINCILAR ODASI BAŞKANI- Hatay Fırıncılar Odası Başkanı Semih Özdeşir, 2 yıldır ekmeğe zam yapmadıklarını, şimdilik yapmayı düşünmediklerini söyledi. Özdeşir, Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun ekmeğe yüzde 15 zam yapmayı planladığını, girdiler artmasına rağmen fırıncıların ekmeğe zam yapmadıklarını, artan maliyetleri şimdiye kadar ekmeğe yansıtamadıklarını kaydetti. Kentte 300 gram ekmeğin 60 kuruşa satıldığını, rekabet nedeniyle 50 kuruşa satan esnafın yoğunlukta olduğuna dikkati çeken Özdeşir, şöyle devam etti: ''2 yıldır ekmeğe zam yapmadık. Şimdilik yine zam yapmayı düşünmüyoruz. Yönetim kurulu olarak kentimizde 300 gram ekmeğin 60 kuruşa satılmasını uygun bulduk. Ancak, rekabet nedeniyle ekmek her tarafta 50 kuruşa satılıyor. Buna müdahale edemiyoruz. Fakat, belirlediğimiz 60 kuruşun üzerinde satanlara müdahale edebiliriz. Ayrıca, hijyen ve gramaj konusunda gerekli denetimleri aralıksız sürdürüyoruz. Mesleğimizi iyi temsil etmeyen esnafı uyarıyoruz.'' Özdeşir, yılbaşına kadar eski fiyattan ekmek satışına devam edeceklerini, bu konuda üyeleri ile hemfikir olduklarını sözlerine ekledi. -İÇ ANADOLU FIRIN İŞVERENLERİ SENDİKASI BAŞKANI- İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası Başkanı Necati Mülazımoğlu, yapacakları zamla Eskişehir'de ekmeğin 75 kuruşa satılmasını planladıklarını söyledi. Mülazımoğlu, girdilerin artmasının ardından fırıncıların ekmeği zararına sattığını belirterek, artan maliyetleri şimdiye kadar ekmeğe yansıtamadıklarını kaydetti. Eskişehir'de ekmeğin 40-65 kuruş arasındaki fiyattan satıldığını ifade eden Mülazımoğlu, şöyle konuştu: ''Kentte 40 kuruşa satılan bir ekmek 50-55 kuruşa mal oluyor. Ekmek üreticisi bir ekmekten 15-20 kuruş arasında zarar ediyor. Geçen yıl unun çuvalı 35 ile 47 lira arasında alıcı bulurken bu yıl bir çuval un 45 ile 55 lira arasında. Un fiyatları artıyor. Ancak, un ve diğer girdilerde artış olmasına rağmen bunu ekmek fiyatına yansıtmadık. Fırıncıların artık dayanacak gücü kalmadı. Ekmeğe her an zam yapılabilir. Yapılacak zamla ekmeğin 75 kuruşa satılmasını planlıyoruz. İlgili kurumlarla görüşme halindeyiz. Büyükşehir Belediyesi ekmeği 30 kuruşa satıyor. Bu da fırıncıların gelirlerini sekteye uğratıyor. Artan girdi fiyatlarının ardından rekabet gücü azalan fırıncıya bir darbe de halk ekmekten geliyor. Rekabetten kaynaklanan sıkıntıları da aşmak istiyoruz.''