Ekmek zammına karşı 'dünya fiyatı artı destek ödemesi' önerisi

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) Başkanı Hacı Ömer Güler, bu yıl 1.75 liraya üretilen bir kilo buğdayın maliyetinin yüzde 100'den fazla artarak 3.5 liranın üzerine çıktığını söyledi. Başkan Güler, tarımsal üretim maliyetlerinin dünya genelinde yükseldiğini, ancak Türkiye'de kurun da etkisiyle maliyet artışının dünya fiyatlarının çok üzerine çıktığını bildirdi.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) bu yıl 2.25 lira açıkladığı buğday taban alım fiyatının gelecek yıl 5 liranın üzerine çıkmasının kaçınılmaz olduğuna işaret eden Güler, maliyet artışının aynı şekilde ekmek fiyatlarına yansımaması içinse dünya fiyatı artı destek ödemesi formülünü önerdi.

Güler, buğdaya dünya fiyatlarından alım fiyatı açıklanıp ilave maliyetlerin destekler yoluyla çiftçiye ödenmesi halinde ekmek üzerine gelecek yeni zam baskılarının hafifleyebileceğini söyledi.

"Herkes mısır ekiyor

Güler, yüksek zamlar nedeniyle çiftçilerin gübre kullanımını azalttığına veya hiç kullanmadığına, verimi yüzde 25 artıran sertifikalı tohum yerine düşük verimli tohum kullanıldığına işaret etti. Güler, bu nedenle buğday üretiminde yüzde 10, yani 1.7 milyon tonun üzerinde rekolte düşüşü beklendiğini bildirdi. “Herkes mısır ekiyor. Mısır hayvanı doyurur ama insanı doyurmaz” uyarısı yaptı.