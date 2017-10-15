Ekmek parası için 20 kilometre yürüyüp, çorap satıyor

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de geçimini el arabasıyla çorap satarak, sağlayan 73 yaşındaki Mehmet Türkmen, ekmek parası için günde 20 kilometreyi yürüyerek, kat ediyor.

Tomarza İlçesi\'nde geçimini sattığı çoraplarla sağlayan Mehmet Türkmen, ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kuşcağız Mahallesi\'ndeki evinden her gün el arabasıyla yola çıkıyor. Yaya olarak kilometrelerce yol kat eden Türkmen, arabasındaki çorapları satmaya çalışırken, azmiyle ilçedeki gençlere de örnek oluyor. Yoldan geçenlerin kimi zaman aracına alarak, yardımcı olmaya çalıştığı Türkmen, günlük 10-25 TL kazanç ve sosyal yardımlaşma vakfının desteğiyle geçimini sağlıyor.

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