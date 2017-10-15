T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ekmek parası için 20 kilometre yürüyüp, çorap satıyor

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de geçimini el arabasıyla çorap satarak, sağlayan 73 yaşındaki Mehmet Türkmen, ekmek parası için günde 20 kilometreyi yürüyerek, kat ediyor

15 Ekim 2017 18:52

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de geçimini el arabasıyla çorap satarak, sağlayan 73 yaşındaki Mehmet Türkmen, ekmek parası için günde 20 kilometreyi yürüyerek, kat ediyor.
Tomarza İlçesi\'nde geçimini sattığı çoraplarla sağlayan Mehmet Türkmen, ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kuşcağız Mahallesi\'ndeki evinden her gün el arabasıyla yola çıkıyor. Yaya olarak kilometrelerce yol kat eden Türkmen, arabasındaki çorapları satmaya çalışırken, azmiyle ilçedeki gençlere de örnek oluyor. Yoldan geçenlerin kimi zaman aracına alarak, yardımcı olmaya çalıştığı Türkmen, günlük 10-25 TL kazanç ve sosyal yardımlaşma vakfının desteğiyle geçimini sağlıyor. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHAKAYSERİMehmet TürkmenTomarzaKuşcağız MahallesiYayaTürkmenTL

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24