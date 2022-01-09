"Ekmek parası bulamayıp kıyafetlerini satanlar var"

Yüksek enflasyon ve yaşanan hayat pahalılığıyla vatandaşlar 2. el kıyafete yöneldi. İkinci el kıyafet satan bir esnaf ise "İhtiyaçtan dolayı getirip kıyafet satanlar da oluyor. İhtiyacı var, yeri geliyor ekmek parası bulamıyor. O yüzden satıyor." dedi.

İkinci el kıyafet almak için tezgahtaki ürünlere bakan Perihan Yıldız, yaşadığı durumu, “İkinci el alıyoruz ne yapalım. Sıfırını alamıyoruz ki… Ateş pahası, bir şey alamıyoruz. Mecburen ikinci elden alıyoruz, yıkıyoruz, giyiyoruz. Ne yapalım? 5-6 senedir gelip ikinci elciden kıyafet alıyoruz. Ne yapacaksın, emekli aylığıyla başka bir (seçenek) şey yok. Diğer ürünler çok pahalı. (Pazar fiyatlarından da örnek vererek) Yarım kilo değil, 250'şer gram alıyoruz… Yarım kilo nerede? Meyveler 15-20 lira… Alamıyoruz.” sözleriyle anlattı.

"İyi durumda olan kimse yok"

Sözcü'den Batuhan Serim'in haberine göre 1 lira, 50 kuruştan ikinci el kıyafet satan Güler Öztürk ise vatandaşlarda para olmadığını söyledi. Öztürk, “Bize gelip ürününü satanlar oluyor. Parayla alıyorum. Getiriyor mesela poşetle, 10 lira, 20 lira veriyoruz, alıyoruz. Durumu olmadığı için satıyorlar. Hepimiz zor durumdayız. Sigara olmuş 21.5 lira, ekmek olmuş 2.5 lira… Ne yapacağız? Vatandaş ihtiyaçtan kıyafetlerini satıyor, biz de gelip burada tezgahta satıyoruz. Herkes zor durumda, iyi durumda olan kimse yok. Allah yardımcımız olsun.” ifadelerini kullandı.

"Ekmek parası bulamıyor, o yüzden satıyor"

Bir başka ikinci el kıyafet satan esnaf ise, “Çok fazla rağbet var. İnsanların gücü sıfırını almaya yetmiyor. Ne yapacak, mecbur ikinci el alıyor. Özellikle son iki ayda talep çok fazla arttı. Gerçekten çok zor, geçim çok zor İstanbul'da. Sıfır malları satamıyoruz, yandaki ikinci eller yağma gibi satıyor… Durumumuz bu. İhtiyaçtan dolayı getirip kıyafet satanlar da oluyor. Kadın evinde kullandığını bize getiriyor bize satıyor. İhtiyacı var, yeri geliyor ekmek parası bulamıyor. O yüzden satıyor.” dedi.