Ekmek küçülüyor, fiyatı değişmiyor

T24 - Gramajı 300 gramdan 250 grama düşürülen ekmeğin fiyatı değişmeyecek.





Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, düzenlediği basın toplantısında, Türk Gıda Kodeksi ekmek ve ekmek çeşitleri tebliğinin dün Resmi Gazete'de yürürlüğe girdiğini hatırlattı.



Tebliğle ekmekte tuz oranının azaltıldığını, kepek oranının ise artırıldığını bildiren Balcı, tebliğle gramajın da 300 gramdan 250 grama gerilediğini ifade etti.



Ekmek fiyatına da değinen Balcı, kesinlikle ekmek fiyatında olumsuz bir değişikliğin söz konusu olmadığını söyledi.



Balcı, ''Ülkemizde yaklaşık 18-20 aydır ekmeğin azami kilogram fiyatı 2 lira 85 kuruştur. Bu, gramın düşmesiyle beraber yine 2 lira 85 kuruşu geçmeyecektir'' dedi.



Balcı, fiyata ilişkin bir soru üzerine, ''Ekmeğin kilogram fiyatının ülke genelinde uygulanan 2 lira 85 kuruşun üzerinde olması söz konusu değil. Gramın düşmesiyle birlikte fiyat da ona göre düşmüş olacak. Bugün itibarıyla ekmek fiyatında bir değişiklik söz konusu değil'' diye konuştu.



