Ekmek bıçağıyla sevdiği kızı okulda rehin aldı

T24 - Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde elinde ekmek bıçağıyla bir liseye giren genç, sevdiğini söylediği kızı sınıfında kolundan tutarak rehin aldı. Okulda gergin anlar yaşanmasına sebeb olan olay, polisin genci ikna edip gözaltına almasıyla sona erdi. Herhangi bir yaralanma yaşanmayan olayda, psikolojisi bozulan bazı öğrenciler tedavi altına alındı.

Olay, Melikgazi ilçesindeki Şaban Fazlıoğlu Kız Teknik ve Meslek Lise'nde yaşandı. Sabah saatlerinde okula gelen Y. M. (17), sevdiği lise ikinci sınıf öğrencisi B.U.'nun bulunduğu sınıfa girdi. Elindeki ekmek bıçağını göstererek B.U.'yu kolundan tutup dışarı çıkaran Y.M., çevredekileri de bıçakla tehdit ederek yanına yaklaştırmadı. Okul idaresinin olayı polise haber vermesinin ardından okula çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Olayı duyan veliler de okula akın etti. Polis ve diğer görevliler, Y.M.'yi kısa sürede ikna etti. Daha sonra kız öğrenci arkadaşlarının yanına döndü. Olay sırasında B.U. ile bazı arkadaşları sinir krizi geçirdi. Gözaltına alınan şahıs, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden rapor alınmasının ardından polis merkezine götürüldü. B.U. ile psikolojisi bozulan 6 öğrenci de ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Okula gelerek bilgi alan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ceylan, travma ve stres sebebiyle sinir krizine giren 6 öğrencinin tedavisinin sürdüğünü ve başka bir olumsuz durumun söz konusu olmadığını söyledi. Ceylan, olayın yaşandığı okulda rehberlik ve psikoloji öğretmenleri tarafından öğrencilerin psikolojik tedavilerine başlandığını ve okulun tatil edilmediğini belirtti.