Ekmek arası uyuşturucu nakline 25 yıl hapis

Engin ÖZMEN / EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan giriş yaptıktan sonra polis ekiplerince durdurulan ve otomobillerindeki ekmeklerin arasına gizlenmiş 640 gram esrar ele geçirilen Mehmet Kandemir\'e 12 yıl 6 ay, eşi Merdie Shukri Kandemir ise 25 yıl hapis cezası verildi. Merdie Shukri Kandemir mahkemede kendisini \"Ben ömrüm boyunca uyuşturucunun ne olduğunu bilmem. Ne kullanmışlığım, ne görmüşlüğüm, ne de satmışlığım vardır\" diye savundu.

Mehmet ve Merdie Shukri Kandemir, geçen yıl Mayıs ayında kendilerine ait otomobille Bulgaristan\'dan Türkiye\'ye gelerek Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan giriş yaptı. Kandemir çiftinin araçla uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine Edirne Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri Gazimihal Köprüsü mevkisinde Mehmet Kandemir\'in kullandığı X9995K plakalı aracı durdurarak arama yaptı. Araçta bulunan Merdie Shukri Kandemir\'in çantasının gizli bölmesinde 129 gram, otomobildeki ekmeklerin arasında da 511 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Kandemir çifti tutuklanırken, haklarında Edirne 1\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne \'uluslararası uyuşturucu ticareti\' iddiasıyla dava açıldı.

\'UYUŞTURUCU NEDİR BİLMEM\'

Yaklaşık 14 aydır tutuklu olan sanıklar Mehmet ve Merdie Shukri Kandemir çifti, dün Edirne 1\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde karar duruşmasına çıktı. Mahkemede son sözleri sorulan sanıklardan Merdie Shukri Kandemir suçsuz olduğunu öne sürerek şöyle savunma yaptı:

\"Ben ömrüm boyunca uyuşturucunun ne olduğunu bilmem. Ne kullanmışlığım ne görmüşlüğüm ne de satmışlığım vardır. Hiç bir şekilde bu suçu kabul etmiyorum. Cezaevi şartları çok zor. Bunca mahkumun arasında kısıtlanıyorum. Tahliyemi istiyorum\" dedi.

Tutuklu sanık Mehmet Kandemir ise suçu üstlenerek, uyuşturucuları ekmek arasında ve eşinin çantasına kendisinin sakladığını söyledi. Kandemir, uyuşturucuyu satan kişileri de yakalattığı için etkin pişmanlık yasalarının uygulanmasını istedi.

KENDİSİNE 12, EŞİNE 25 YIL

Edirne 1\'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık Mehmet Kandemir\'e uyuşturucuyu aldığı S.Y.\'nin yakalanmasına yardımcı olduğu için etkin pişmanlık yasası ve iyi hal indirimiyle \'uluslararası uyuşturucu ticareti\' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık Merdie Shukri Kandemir hakkında ise iyi hal indirimiyle birlikte 25 yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme heyeti Kandemir çiftinin tutukluluklarının devamına karar verdi.

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