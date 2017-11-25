Ekmek alıp aracına dönerken kazada öldü

Aziz GÜVENER/ARİFİYE(Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Arifiye ilçesinde, TIR\'ı yol kenarına park edip fırından ekmek alarak aracına dönmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar Çölkesen, otobüsün çarpması sonucu öldü.

Kaza, öğle saatlerinde, D-650 Karayolu\'nun Arifiye Aşağıkirazca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 34 LR 8851 plakalı TIR\'ın sürücüsü Serdar Çölkesen, ekmek almak için aracını yol kenarına park etti. Yolun karşısında bulunan fırına gidip ekmek alan Serdar Çölkesen\'e aracına dönmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken E.Ç. yönetimindeki 54 S 0063 plakalı servis otobüsü çarptı. Serdar Çölkesen çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenirken, kazayı görenler 112 Acil ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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