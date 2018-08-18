Ekmeğin içine uyuşturucu sakladılar

İstanbul Sarıyer'de polisin gerçekleştirdiği operasyonda ekmek, çocuk bezi ve futbol topunun içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Ekipleri’nin de desteğiyle Çayırbaşı Mahallesi’nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Narkotik köpeği Eros’un da katıldığı operasyonda 5 ayrı adrese baskın düzenlenerek çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adreslerin daha önce yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan Saide D.’nin yakınlarına ait olduğu belirtildi. Polis, Saide D.’ye ait olduğu iddia edilen evin etrafında yapılan aramalarda ekmek arasına, futbol topunun içine ve çocuk bezinin arasına zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirdi.