Ekmeği atma yemek yap

Ekonomik krize 'ekmek'li çare... Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, hem ekmek israfını önlemek hem de ucuza sofra kurmanın yolunu göstermek için kitapçık yayımladı. 30 çeşit ekmekli tarifin yer aldığı kriz mönüsünde papara da var, ekmekli puding de...



Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, 'Türkiye'nin Sorunlarını Çözümleme Serisi 21' numaralı kitapçıkta, hem israfın korkunç bilançosunu yayınladı hem de krizle pençeleşen vatandaşa 'ekmekli tasarruf reçetesi' sundu. Kitapçıkta ekmeğin, ana yemek ve tatlı olarak israf edilmeden nasıl kullanılacağına ilişkin 30 tarife yer verildi.



Akşam gazetesinin haberine göre Vakıf Başkanı Prof.Dr. Aziz Akgül, 'Küresel krizle beraber hem işsizlik hem yoksulluk arttı. İş Kur Genel Müdürü kısa süre önce 15 günde 30 bin kişinin işsiz kaldığını açıkladı. Bu da küresel krizden ne kadar etkilendiğimizi ortaya koyuyor. Bu nedenle tasarruf hepimiz için daha da büyük önem kazanıyor' dedi.



Kitapçıkta ağırlıkla ekmekli yemek tariflerine ağırlık verdiklerini anlatan Akgül, 'Türkiye'de 600 bin kişi açlık sınırında, 15 milyon insan yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bu nedenle özellikle bu dönemde evimizdeki kaynakları verimli ve etkili kullanmamız gerekiyor. Her gün bir İzmir nüfusu kadar ekmeği israf ediyoruz, Gıdayı artık siz düşünün...Tasarrufa evimizdeki ekmekten başlayalım' dedi.



Dar gelirliye yalancı paça, orta direğe ekmek pizzası



Kitapçıkta ekmekten yapılan 30 çeşit tarif yer alıyor. Ekmeğiniz ve birkaç parça ana malzeminiz varsa pizzadan kanepeye kadar birçok yemeği yapabilirsiniz. Hatta tasarruflu tatlılar bile:



Ekmek süpürgesi



Bayat ekmek dilimleri dilimlenip bir tepsiye yerleştirilir. Bir tencerede su kaynatılıp ekmek dilimlerinin üzerinde gezdirilir. Ardından sarımsaklı yoğurt dökülür. Son olarak da, bir tavada yağ ile kavrulan salça ve kırmızı pul biber karışımı gezdirilir.



Yalancı paça



Küçük küpler şeklinde doğranan soğan, tencerede bir yemek kaşığı tereyağı ile kavrularak pembeleşir. Üzerine salça ilave edilerek eritilir. Dövülmüş 2 diş sarımsak, bir limonun suyu, tuz, kırmızı biber ve et suyu katılır. Bayat ekmek küp şeklinde doğranarak tereyağında kavrulur. Kıtırlaşınca çorba kasesine doldurulan çorbanın üzerine dökülür.



Bayat ekmek pizzası



Ekmekler dilimlenip küp küp kesilir. Margarin ile yağlanmış ve un seriştirilmiş fırın tepsisine yayılır. 4 yumurta çırpılır, içine 2 su bardağı süt, bir paket kabartma tozu, yarım çay bardağı sıvı yağ katılır. Karışım tekrar çırpılıp ekmeklerin üzerine dökülür. Bayat ekmek pizzası bu durumda buzdolabında bir gün bekletilebileceği gibi hemen de pişirilebilir. Fırına verilmeden önce üzerine dilimlenmiş sucuk, sosis yerleştirilebilir. Domates ve biber dilimleri de konulabilir. Bunların üzerine de kaşar rendesi serpilir.



Ekmekli puding



Bİr kapta 3 su bardağı süt, 3 yumurta, bir su bardağı bal, yarım limonun suyu, 4 çorba kaşığı keçiboynuzu tozu, bir tatlı kaşığı tarçın ve 1 çay kaşığı tuz karıştırılır. İçine 4 su bardağı doldurulacak kadar iyice ufalanmış bayat ekmek ve 1.5 su bardağı rendelenmiş elma, yarım su bardağı dövülmüş ceviz içi eklenerek karıştırılır. Tüm karışımı yağlanmış bir kaba konularak 175 derecede ısıtılmış fırında 35 dakika pişirilir. Bu ölçü 6 kişiye yeter. Sıcak ve soğuk yenilebilir.



Ekmek oğması



Bayat ekmeklerin içi istenirse kabuğuyla birlikte ufalanır. Bir kapta eritilen

tereyağı dökülerek kavrulur. Sonra üzerine bir yumurta kırılıp ekmek ufakları ile alt-üst edilir. Ardından bir bardak süt dökülüp yeniden karıştırılır. Çok hafif ateşte süt çekilinceye kadar bekletilir. Süt çekilince ateşten alınır ve üzerine bir bez konularak demlenir. Soğuyunca yenir.

