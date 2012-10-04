Ekmeğe zam gelecek mi?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına ilişkin, Federasyon Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Son günlerde girdi fiyatlarındaki artışa paralel olarak un fiyatlarının yüzde 15 arttığını, bu durumun da fırıncı esnafını zor durumda bıraktığını ileri süren Balcı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile yapılan görüşmeler neticesinde, un fiyatlarındaki artışın spekülatif bir artış olduğu kanaatine ulaştıklarını kaydetti.

Balcı, şöyle konuştu:

''Ülkemizde yaklaşık bir yıldır 3 lira 40 kuruş kilogram fiyatı olan ekmeğin 3 lira 40 kuruş civarında kalması için Bakanlığımızın yapacağı bu çalışmanın neticesini bekleme kararı aldık. Dolayısıyla Bakanlığın yapacağı çalışma neticesinde un fiyatlarının düşüş göstermesiyle ekmekte bir fiyat değişikliği söz konusu olmayacaktır.''