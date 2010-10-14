-EKMEĞE ZAM SORUNU REKABET KURUMU'NA GİDİYOR ANKARA (A.A) - 14.10.2010 - Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Başkanı İbrahim Yetkin, Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından ekmeğe yapılan azami yüzde 15 zammın fazla olduğunu, TZD'nin yaptığı tespitlere göre mevcut buğday ve un fiyatları göz önüne alındığında yapılacak makul zam oranının yüzde 5 olması gerektiğini belirterek, hazırladıkları ekmek raporuyla önümüzdeki hafta konuyu Rekabet Kurumu'na götüreceklerini açıkladı. Yetkin, TZD'nin Ankara Bahçelievler'deki Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından ekmeğe yapılan azami yüzde 15 zammı değerlendirdi. Türkiye'de ekmek fiyatlarının belirlenmesinde karmaşıklık olduğunun altını çizen Yetkin, yurt genelinde ekmek üreten işletmelerin kiminin ticaret odasına, kiminin fırıncılar odasına kayıtlı olduğuna dikkat çekti. Yetkin, söz konusu durumun ekmek fiyatlarının belirlenmesinde çok başlığa neden olduğunu, her üç fırından birinin ruhsatsız olmasının ise fiyatları belirlemeyi daha da zorlaştırdığını kaydetti. Ankara'da 300 gram ekmeğin 60 kuruşa satıldığını bildiren Yetkin, bayilerin ekmeği 30-35 kuruş arasından aldığını ve böylece fırınların yeteri kadar kazanamadığını söyledi. Yetkin, ekmek satan bayilerin karının 20 kuruş olması gerektiğini, mevcut durumda kar edemeyen ekmek fırınları için bin ekmek satmakla 10 bin ekmek satmanın kar açısından bir farkı olmadığını vurguladı. Fırıncıların yaşadığı sıkıntıya karşın, ekmeğe yapılan azami yüzde 15 zammın fazla olduğunu belirten Yetkin, TZD'nin yaptığı tespitlere göre mevcut buğday ve un fiyatları göz önüne alındığında yapılacak makul zam oranının yüzde 5 olması gerektiğini, hazırladıkları ekmek raporuyla önümüzdeki hafta konuyu Rekabet Kurumu'na götüreceklerini açıkladı. Yetkin, Türkiye'nin yıllık 15 milyar liralık büyük bir ekmek pazarına sahip olduğuna dikkati çekerken, yapılan zam ile 2,2 milyar lira daha paranın halkın cebinden çıkacağını ifade etti.