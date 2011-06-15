-EKMEĞE ZAM GÖRÜNMÜYOR ŞANLIURFA (A.A) - 15.06.2011 - Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, ''Çok zorunlu olmadıktan sonra ekmek fiyatlarının değişmesi söz konusu değil. Şuanda gündemimizde ekmeğin fiyatı yok, sektörle ilgili iyileştirmeyi daha nereye kadar taşıyabiliriz, sorunları nasıl çözebiliriz o var'' dedi. Balcı, bölge ziyaretleri kapsamında geldiği Şanlıurfa'da yaptığı açıklamada, ekmek fiyatlarının son yıllarda ülke genelinde fazla değişkenlik göstermediğini ifade etti. Federasyon olarak sektörde çeşitli çalışmalarda bulunduklarını anlatan Balcı, ekmek fiyatlarına da değindi. Türkiye'nin ekmeği, kilogram fiyatını ortalama 2 buçuk liradan tükettiğini aktaran Balcı, şunları kaydetti: ''Çok zorunlu olmadıktan sonra ekmek fiyatlarının değişmesi söz konusu değil. Şuanda gündemimizde ekmeğin fiyatı yok, sektörle ilgili iyileştirmeyi daha nereye kadar taşıyabiliriz, sorunları nasıl çözebiliriz o var. Ekmek fiyatı, bizim gündemimizde federasyon olarak üçüncü planda kalmıştır. Birinci planda sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ekmeği üretmek, ikinci planda kaliteli üretmek geliyor daha sonra fiyatı söz konusudur. Ekmekte önceliğimiz, her zaman sağlıklı ve kaliteli ortamlarda üretilmesi olmalıdır. Biz hep bunu dikkate almışızdır. Esnafımız da son noktaya kadar ciddi özveri gösteriyor ama bir noktadan sonra zam zorunluluk olunca onu halkımız da makul karşılıyor. 2 - 3 yıl gibi bir sürede değişmeyen fiyatlara zaman zaman zam yapılıyor. Ama şuanda ekmek fiyatlarına ilişkin zam gündemimizde yok.'' -''GÜNDE 5 MİLYON EKMEK ÇÖPE GİDİYOR'' Ekmek israfına da değinen Balcı, bir süre önce ''Ekmek İsrafını Önlemede Limitsizsiniz'' projesini başlattıklarını hatırlatarak, projenin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, TESK, TOBB ve bazı özel kuruluşlarca da desteklendiğini söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığının da ekmek israfına ilişkin konuyu, yılda iki defa hutbede işlediğini belirten Balcı, kendilerinin de hazırladıkları broşürlerle israfın önlenmesine ilişkin tüketicilere ulaşmaya çalıştıklarını ve konuyu işlemeye devam edeceklerini dile getirdi. Türkiye'de günde ortalama 5 milyon adet ekmeğin israf edildiğini bildiren Halil İbrahim Balcı, şöyle devam etti: ''Ekmek israfına ilişkin yurt genelinde çeşitli araştırmalar yaptık. Türkiye'de günde 5 milyon ekmek çöpe gidiyor. Elde ettiğimiz sonuçlarda, tüketici olan halkın yaptığı israf kadar da fırınlarda israf ediliyor. Yani bu 5 milyonun yüzde 50'si de fırınlarda gerçekleşen israftır. Bunun da ana sebebi fırın enflasyonundan kaynaklanıyor. Üretici olan esnafımız, belli bir sayıda ekmek üretmek zorunda kalıyor, satılamayınca ekmek israf olarak kalıyor ve atılıyor. Bir kısmı hayvanlara yem olarak verilse de, besiciler de ekmeği hayvanlara vermeyi doğru bulmuyor. Ekmeğin yağlanma yaptığından dolayı yem vermeyi tercih ediyorlar. Federasyonumuz bu konuyu işlemeye devam edecektir. Bizim için gerilemeyi veya durdurulmasını sağlarsak, bunu da bir başarı olarak kabul ediyoruz.'' Perakende satış yerlerine ilişkin yeni bir yönetmenliğin de hazırlandığını anımsatan Balcı, halk sağlığı açısından büyük önem taşıyan yönetmenliğin seçim yoğunluğundan dolayı seçim sonrasına kaldığını kaydetti. -''HİJYEN ÖNEMLİ, EKMEK HER YERDE SATILMAMALI'' Ekmeğin üretiminden sofraya gelinceye kadarki aşamada hijyenin büyük önem taşıdığını vurgulayan Balcı, şunları kaydetti: ''Ekmeği kaldırımdan, kaldırmamız gerekiyor. Bir tek işyerinde ekmeği hijyenik ve sağlıklı üretmek kafi değil, onu soframıza gelinceye kadar sağlıklı bir ortamda muhafaza etmemiz gerekiyor. Bir de ekmek satış yerlerinin belirlenmesi gerekiyor. Bakkal ve marketler ile fırınların dışında ekmek satılmaması gerekiyor. Yani manavda, kasapta, değişik yerlerde ekmek satılmasına müsaade edilmemesi gerekiyor. Bununla ilgili çalışmayı federasyonumuz ve Bakanlığımız işbirliğiyle yaptık. Ama yönetmenlik olarak seçim yoğunluğu dolayısıyla yetişmedi, seçimden sonra çıkmasını bekliyoruz. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının isminin de Gıda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olarak değişmesinin de gıda açısından büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Bakanlık idaresi kapsamında 'gıda müdürlüğü' kurulacak. Gıda çok önem arz ediyor. Konuya ilişkin sorunların çözümü noktasında daha kolay netice alacağımızı düşünüyoruz.''