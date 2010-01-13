Ekmeğe zam geliyor

T24 - Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Şubat'tan sonra ekmeğe yüzde 10-15 oranında zam yapılacağını belirtti



İstanbul'da UNO'nun düzenlediği 'Sağlıklı Beslenmede Ekmeğin Yeri ve Önemi' konulu toplantıda soruları yanıtlayan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğe zam geleceğini, zam oranının yüzde 10-15 arasında kalması için gerekenin yapılacağını belirtti.

Balcı, 2008'in Şubat ayından beri ekmek fiyatlarında artış olmadığını, ancak elektrik ve akaryakıtın zamlanmasıyla girdi maliyetlerinin yükseldiğini belirtti. Balcı, Şubat ayında odaların maliyet hesaplamalarının ardından zammın il il devreye sokulacağını kaydetti.



Zammın aşırı olması mümkün değil

Balcı şunları söyledi: ''Halkımız şunu çok iyi bilmeli ki geçmişte olduğu gibi bu dönemde de zammın aşırı olması mümkün değil. Bunu en az seviyede tutmak için ne gerekiyorsa yapılacaktır. 2010 yılında da zammın yüzde 10-15 arasında sınırlı kalması için gerekli önlemler alınacaktır.

Şubat ayından sonra illerdeki odalarımız fiyat maliyeti hesabı yapacaklardır. Odalarımız bir fiyat hazırlığıyla, belli periyodlarda illere göre değişik zamanlarda bu uygulamaya geçilecektir. Bir ilde Mart'ta fiyat artışı olacaksa öbür ilde Nisan başında olabilir. Değişik süreçlerde bu yansıma söz konusu olacaktır.''

Balcı, zammın yanısıra sektördeki sorunlara da dikkat çekti. Ruhsatsız faaliyet gösteren fırınların bir an önce kapatılması gerektiğini vurgulayan Balcı, bu şekilde işletilen fırınların halkın sağlığını da tehlikeye attığını kaydetti.