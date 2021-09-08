Ekmeğe yüzde 21 zam talebi

İstanbul Halk Ekmek'in 2020 Eylül ve 2021 Temmuz'da yaptığı iki zammın ardından diğer fırınlar da yüzde 21 oranında zam talep ettiler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Halk Ekmek 2020 Eylül’de yüzde 33 ve 2021 Temmuz ayında yüzde 25 olmak üzere ekmeğin fiyatına 2 kez zam yaptı. İTO’ya bağlı fırınlar ve İstanbul Fırıncılar Odası ise nisan ayında yaptığı yüzde 21 zammın ardından, ağustos ayında ikinci bir zam talebinde bulundular. Söz konusu zamlar ile birlikte İstanbul Halk Ekmek’te ekmeğin kilogram fiyatı yüzde 60’tan fazla artarak 3 TL’den 5 TL’ye çıktı.

Dünya'dan Yener Karadeniz'in haberine göre, diğer fırınlarda ise ekmek kilogram fiyatı 7,5 TL’den 9,09 TL’ye yükseldi. Talep edilen son zammın kabul edilmesi durumunda bu fiyat 11 TL’ye ulaşmış olacak.

Sektör temsilcileri, son zamla birlikte halk ekmeğe olan talebin artmasını bekliyor.

Un fiyatları arttı

Ekmek üretiminde en önemli girdi un. Salgınla birlikte un fiyatları adeta uçuşa geçti. Ekmeğin maliyeti arasında yüzde 30-35 payı bulunan undaki artış maliyetleri direkt etkiliyor. 2020’nin başında 103 TL olan un çuval fiyatı, hali hazırda 180 TL’ye kadar çıktı. Nisan ayından bu yana artış oranı yüzde 40’ı aştı. İşçilik maliyetleri ise yüzde 22 yükselirken, enerji maliyetleri yüzde 37 arttı.

Bu nedenle İBB’ye bağlı Halk Ekmek son bir yılda 2. kez zam yapmak zorunda kalırken, İstanbul Fırıncılar Odası ve İTO’ya bağlı fırınlar 2. zam talebinde bulunmak durumunda kaldılar.

Böyle İstanbul’da ekmek tüketiminde yüzde 10 payı olan Halk Ekmek yüzde 66 oranında zamlanmış oldu. Diğer fırınlarda yapılan zam oranı ise şimdilik yüzde 21. (Yüzde 21 zam daha talep edildi ancak onay süreci devam ediyor.)