Ekmeğe yüzde 15 zam yapıldı

T24 - Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğe azami yüzde 15'in üzerinde olmamak kaydıyla zam kararı aldıklarını açıkladı.

Balcı, Federasyon Genel Merkezi'nde ekmek fiyatlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, ekmek fiyatlarının 2008 yılından bu yana değişiklik göstermediğini, fırıncı esnafının, çalışanların büyük özveride bulunduğunu söyledi.

Ramazan ayı öncesinde maliyet girdilerinin artması, çalışanların ücret artışı nedeniyle fiyat değişikliğinin zorunlu olduğunu dile getirdiğini hatırlatan Balcı, konuyu oda başkanlarıyla istişare ettiklerini, bu artışı ülke genelinde en az seviyede tutmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Balcı, oda başkanlarıyla yaptıkları Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sonucunda ekmeğin kilogramına azami yüzde 15'in üzerinde olmamak kaydıyla zam kararı alındını bildirdi.

Halil İbrahim Balcı, un fiyatlarındaki artışın durulmasının yüzde 15 artış oranında etkili olduğunu, un fiyatlarındaki artışın devam etmesi halinde bu zam kararının daha yüksek oranda çıkacağını söyledi.

Federasyon Başkanı Balcı kilogramı 2,5 liradan satılan ekmeğin, 2 lira 80 kuruştan fazlaya satılamayacağını söyledi.





