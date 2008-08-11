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Ekonomi

Ekmeğe "ramazan zammı" yok

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Balcı, ekmek fiyatına ramazan ayında zam yapılmayacağını, pide fiyatlarının ise önümüzdeki günlerde açı

11 Ağustos 2008 03:00

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan ayında ekmek fiyatında bir artışın yapılmayacağını bildirdi.
Kocaeli Fırıncılar Odasında basın toplantısı düzenleyen Balcı, son günlerde "Ramazan fırsatçılarının ekmeğe zam talep edeceği" şeklinde söylentilerin olduğunu belirterek fırıncı esnafının hiçbir zaman Ramazan fırsatçısı olmadığını belirtti.
Geçen yıl, hububat rekoltesindeki düşüş nedeniyle dünyada ekmek fiyatlarının yüzde 70 ile yüzde 100 arasında arttığını, Türkiye'de ise bu artışı yüzde 25 ile sınırlı tuttuklarını anlatan Balcı, gelecek yıl için de aynı hedefi benimsediklerini kaydetti.
Toprak Mahsulleri Ofisini (TMO), yıl sonunda un fiyatlarında spekülatif artış yaşanmaması için yeterli stok tutması gerektiğini vurgulayan Balcı, şunları söyledi:
"Bugün Türkiye'de 18 milyon ton hasat yapıldı. Geçen yıl ise 17 milyon ton idi. Bu rakam yıl sonuna kadar sıkıntı yaratmaz. Yıllık ekmeklik un ihtiyacı ise 12 milyon ton civarında. Ekmek fiyatında Ramazan ayında bir artış yapılmayacak.
Pidenin ise ekmeğe göre, işçiliği, maliyeti farklı olduğu için ekmeğe göre yüzde 20 pahalı olabilir. Pide fiyatları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. Odalarımız pide fiyatlarını ilgili kurumlarla diyalog yaparak belirleyecek." AA

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