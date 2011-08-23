-EKK'da istihdam ele alındı ANKARA (A.A) - 23.08.2011 - Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK), istihdam ve çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik eylem planında yer alan konular ele alındı. Toplantıda her iki konuya ilişkin yasal düzenleme taslaklarının Eylül ayı sonuna kadar tamamlanmasına karar verilmiştir. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın makamından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı Babacan başkanlığında dün yapılan toplantıya, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ilgili bürokratlar katıldı. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen istihdam ve çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik eylem planında yer alan hususlar ele alındı. Toplantıda her iki konuya ilişkin yasal düzenleme taslaklarının Eylül ayı sonuna kadar tamamlanmasına karar verildi. Kurul, önümüzdeki dönemde yapacağı düzenli toplantılarla, gündemindeki konuları ele almaya ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek.