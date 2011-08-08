-EKK TOPLANTISINDA YARGI REFORMU ELE ALINDI ANKARA (A.A) - 08.08.2011 - Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, yargı reformu çalışmaları, kayıt dışıyla mücadele ile piyasa gözetimi ve denetimi konuları ele alındı. Başbakan Yardımcılığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığındaki EKK toplantısına, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ilgili bürokratlar katıldı. Toplantıda Adalet Bakanlığı tarafından ''Yargı Reformu Stratejisi'' uygulama sonuçları ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek eylemler hakkında sunum yapıldı. Kurul, özellikle yatırım ortamının iyileştirilmesi bakımından önem taşıyan düzenlemelere öncelik verilmesinin önemini vurguladı. Bu çerçevede, ihtisas mahkemelerinin çeşitliliğinin ve sayısının artırılması, yargı hizmetlerinin hızlandırılması, bilirkişilik kurumunun gözden geçirilmesi, icra iflas sisteminin etkinlik ve verimliliğinin artırılması, tahkim mekanizmasının etkinleştirilmesi gibi alanlardaki eylemlerin süratle tamamlanmasının önem taşıdığı değerlendirildi. Gelir İdaresi Başkanlığı da ''Kayıt Dışı ile Mücadele Stratejisi Eylem Planı'' konusunda Kurul'a bilgi sundu. Kurul üyelerinin değerlendirme ve önerileri dikkate alınarak Eylem Planı'nın nihai hale getirilmesi ve en kısa sürede yayımlanması kararlaştırıldı. Toplantıda son olarak piyasa gözetim ve denetim sisteminin etkinliğini artıracak çalışmalar ele alındı. Bu çerçevede de piyasa gözetim ve denetiminde görev yapan birimler arasında daha etkin koordinasyon sağlanması, piyasa gözetim ve denetimine tahsis edilen mali imkanlar ile insan kaynağının artırılması, denetim politikasının ve planlamasının sağlıklı tayini için bilgi-iletişim teknolojisinin etkin ve yaygın kullanılmasını temin edecek düzenlemeler üzerinde çalışılması karara bağlandı.