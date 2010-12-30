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Ekonomi

EKK TOPLANTISI SONA ERDİ ANKARA (A.A)

30 Aralık 2010 22:33

-EKK TOPLANTISI SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 30.12.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı sona erdi. Başbakanlık Merkez Bina'da yapılan ve yaklaşık 5,5 saat süren toplantıya, Devlet Bakanları Zafer Çağlayan ve Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi ve ilgili bürokratlar katıldı.  Toplantıda, Türkiye'nin 2023 yılı için 500 milyar dolarlık ihracat hedefi ve bu yönde geliştirilecek stratejiler görüşüldü.

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