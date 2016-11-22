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Ekonomi

EKK toplantısı iptal edildi; dolar 3,39'a dayandı

Gün içinde 3.56 seviyesinde hareket eden euro da 3.59 liranın üzerine çıkarak rekora yaklaştı

22 Kasım 2016 22:43

Merkez Bankası'nın Perşembe günü yapacağı faiz toplantısı öncesi düzenlenen anketlerin faizlerde artışın 0.25 puan olacağı ya da sabit kalacağı yönünde çıkması doların yönünü yeniden yukarı çevirdi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın İstanbul programı nedeniyle bugün yapılması planlanan Ekonomi Koordinasyon kurulu (EKK) toplantısının ertelenmesine karşın gün içinde 3.35 - 3.36 lira dolayında hareket eden dolar akşam saatlerinde 3.3850 lira düzeyine kadar çıktı. Gün içinde 3.56 - 3.57 lira aralığında işlem gören euro da 3.59 liranın üzerine çıkarak rekor düzeylerine yaklaştı.

Türkiye'deki artan iç politik gerginliklerin etkisiyle, geçen haftanın son işlem gününde lira karşısında art arda yeni rekor düzeylere tırmanan dolar 3.4069 liraya ve avro da 3.6011 lira ile yeni tarihi rekor düzeylere tırmanmıştı. Ardından düzenlenen EKK toplantısının etkisiyle dolar 3.37 - 3.37 ve avro da 3.57 - 3.58 aralığına çekilmişti.

Çeşitli kurumların yaptıkları anket sonuçlarında, liranın büyük ölçüde zayıflamasına karşın, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) Perşembe günü düzenlenecek toplantısında faizlerde ya 0.25 puanlık bir küçük artış olacağı, ya da değişiklik olmayacağı yönündeki beklentiler ağırlık kazanıyor.

 

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