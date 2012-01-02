-EKK toplantısı ertelendi ANKARA (A.A) - 02.01.2012 - Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında bugün yapılacağı duyurulan toplantısı, 4 Ocak Çarşamba gününe ertelendi. EKK'nın 12. Toplantısının bugün, 13. Toplantısının ise yarın Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında yapılacağı duyurulmuştu. Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün yapılması planlanan ve ''Yeni Yatırım Teşvik Sistemi''nin ele alınacağı toplantı, 4 Ocak Çarşamba günü yapılacak. EKK'nın yarın yapılacak toplantısında ise ''Van Depremi'' sonrası gelişmeler görüşülecek.