-EKK toplantısı başladı ANKARA (A.A) - 12.09.2011 - Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında başladı. Başbakanlık merkez binada yapılan EKK toplantısına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve ilgili bürokratlar katıldı. Toplantıda, ''Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı'' ele alınacak. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından, görüşülen konulara ilişkin yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.