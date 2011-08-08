-EKK TOPLANTISI BABACAN BAŞKANLIĞINDA BAŞLADI ANKARA (A.A) - 08.08.2011 - Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında başladı. EKK'nın üçüncü toplantısının gündemini, ''Yargı reformu çalışmaları, kayıtdışıyla mücadele ile piyasa gözetimi ve denetimi'' konuları oluşturuyor. Ali Babacan başkanlığındaki toplantıya, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve ilgili bürokratlar katılıyor. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından, görüşülen konulara ilişkin yazılı bir açıklama yapılacak.