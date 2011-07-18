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Ekonomi

EKK TOPLANDI ANKARA (A.A)

18 Temmuz 2011 15:00

-EKK TOPLANDI ANKARA (A.A) - 18.07.2011 - 61. Hükümet döneminin ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında başladı. Babacan, Başbakanlık Merkez Binasındaki toplantı öncesi, gazetecilere yaptığı açıklamada, EKK'nın geçen haftaki Resmi Gazete'de yayınlanan Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulduğunu söyledi. Başbakan Yardımcısı Babacan, 61. Hükümet dönemindeki EKK'da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile beraber çalışacaklarını, Kurulun başkanlığını ise kendisinin yapacağını belirtti. Gündem gerektirdiğinde, kurulun üyesi olmayan bakanların da bu toplantılara davet edildiğini, bürokratların da bir çok toplantılarda farklı seviyelerde beraber çalıştıklarını ifade eden Babacan, ayrıca gerektiği zaman iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sosyal tarafların da EKK'da bir araya geldiklerini söyledi. Bugünkü ilk toplantıda Kurulun önümüzdeki dönemde gündeme alması gereken konuları ele alacaklarını belirten Babacan, ''Bugünkü ilk toplantı, önümüzdeki dönemin bir bakıma gündem çalışması olacak'' dedi. Babacan toplantının ikinci yarısına müsteşarların da iştirak edeceğini kaydederek, ''Böylece kurulumuzun çalışmalarına bu dönem de startı vermiş oluyoruz. 61. Hükümet döneminin ekonomimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz'' diye konuştu.

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