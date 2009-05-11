EKK krize ve yeni tedbirlere odaklandı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığındaki Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı bugün yapıldı. EKK yeni üyeleri ile ilk toplantısında, küresel krizi masaya yatırdı



Küresel krizin etkilerini daha da sınırlandırmak amacıyla ihtiyaç duyulabilecek yeni düzenlemeler ile Türkiye'ye uzun dönemli rekabet gücü ve dayanıklılık sağlayacak yapısal adımlar Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun önümüzdeki dönemde odaklanacağı alanların başında geliyor.

Başbakanlık Merkez binada yapılan toplantıya Devlet Bakanları Zafer Çağlayan, Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün katıldı.



Kabine revizyonunun ardından ilk kez toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı, yaklaşık 2 saat sürdü.



Kabine revizyonu ile üyeleri yenilenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), yeni üyeleri ile ilk toplantısında, küresel krizi masaya yatırdı. EKK, krizin ülke ekonomisine etkilerini azaltmak için alınması gereken tedbirleri öncelikli çalışma alanı olarak belirledi.



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın makamından yapılan açıklamada, EKK'nın Babacan başkanlığında toplandığı belirtildi. Toplantıya Devlet Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün katıldığı ifade edilen açıklamada, "Başbakanlık Genelgesi ile üyeleri yeniden belirlenen Kurulun bu ilk toplantısında, önümüzdeki dönemde Kurul gündemine ilişkin konular ve geleceğe yönelik çalışma takvimi üzerinde değerlendirmelerde bulunulmuştur. Ayrıca toplantıda, küresel ekonomik ve finansal durum ile ülkemiz ekonomisine ilişkin son gelişmeler de ana hatlarıyla değerlendirilmiştir" denildi.



Öncelik, krizin etkilerini sınırlandırmak



Kurulun önümüzdeki dönemde yapacağı toplantılarda, küresel krizin ülke ekonomisine olası etkilerini en aza indirmek amacıyla bugüne kadar alınmış bulunan önlemlerin sonuçlarının izlenmesine ve değerlendirilmesine devam edileceği kaydedilen açıklamada, "Küresel krizin etkilerini daha da sınırlandırmak amacıyla ihtiyaç duyulabilecek yeni düzenlemeler ile ülkemize uzun dönemli rekabet gücü ve dayanıklılık sağlayacak yapısal adımlar da Kurulun önümüzdeki dönemde odaklanacağı alanların başında gelmektedir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, EKK'nın önümüzdeki dönemde yapacağı toplantılarına, Kurul gündemine göre konuyla ilgili Kurul üyesi olmayan diğer bakanlar ve kamu görevlileri ile özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin temsilcileri de davet edilebileceği belirtildi.

