-EKK Eylem Planı'nı gözden geçirdi ANKARA (A.A) - 15.08.2011 - Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK), 61. Hükümet Programı Eylem Planı'na ilişkin çalışma gözden geçirildi ve Kalkınma Bakanlığı tarafından Kurul'da dile getirilen görüş ve önerileri de dikkate alınarak Eylem Planı'nın nihai hale getirilmesine karar verildi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın makamından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında yapılan toplantıya, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ilgili bürokratlar katıldı. Toplantıda, 61. Hükümet Programı Eylem Planı'na ilişkin çalışma gözden geçirildi ve Kalkınma Bakanlığı tarafından Kurul'da dile getirilen görüş ve önerileri de dikkate alarak Eylem Planı'nın nihai hale getirilmesine karar verildi. EKK toplantısında ayrıca Ekonomi Bakanlığının ilgili kurumlar ile koordinasyon içinde piyasa gözetim ve denetiminin etkinliğini arttıracak somut adımlar konusunda bir çalışma yaparak bir ay içinde Kurul'a sunması kararlaştırıldı.