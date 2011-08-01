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Ekonomi

EKK, BABACAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI ANKARA (A.A)

01 Ağustos 2011 14:35

-EKK, BABACAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI ANKARA (A.A) - 01.08.2011 - Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) ikinci toplantısı, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında başladı.  Toplantıya, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ilgili bürokratlar katılıyor.  Toplantıda, ''İhracata Dönük Üretim Stratejisi'' ile ''Girdi Tedarik Stratejisi''ne yönelik çalışmalar ele alınacak. Basına kapalı olarak gerçekleştirilecek toplantının ardından görüşülen konulara ilişkin yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.

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