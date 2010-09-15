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Ekonomi

EKK 53. TOPLANTISINI YAPTI ANKARA (A.A)

15 Eylül 2010 13:32

-EKK 53. TOPLANTISINI YAPTI ANKARA (A.A) - 15.09.2010 - Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısında, 2010-2011 döneminde EKK gündemine gelecek konuların tespit edildiği, bu konulara ilişkin önceliklendirmelerin yapıldığı, ilgili çalışmaları koordine edecek ve bu çalışmalara katkı sağlayacak kurumların belirlendiği bildirildi. Toplantının ardından Hazine'den yapılan açıklamada, EKK 53. Toplantısının Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında dün gerçekleştirildiği hatırlatıldı. Toplantıya Devlet Bakanları Zafer Çağlayan ve Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in katıldığı, ilgili kamu kurumlarının üst düzey yöneticilerinin de toplantıda hazır bulunduğu belirtildi.

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