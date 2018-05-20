Ekin tarlaları alevlere teslim oldu

Hasan ARSLAN/SARAYKÖY (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Sarayköy ilçesindeki bir tarlada başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 250 hektarlık ekili alan zarar gördü.

Yangın, bugün gündüz saatlerinde Sazak Mahallesi\'ndeki tarlaların bulunduğu bölgede çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Dumanları ve alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine 8 itfaiye aracı, 2 su tankeri, 35 itfaiye personel ve Orman Bölge Müdürlüğü\'ne ait 5 arasöz ile 15 personel bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından alevler kontrol altına alırken, yangında yaklaşık 250 hektarlık buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.

Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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