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Ekonomi

Ekimde savunma harcaması rekor kırdı

Bu yılın ekim ayında 519 milyon liralık savunma ve güvenlik harcaması geçen yılı ikiye katladı

17 Kasım 2015 11:47

Eylül ayında 194 milyon 44 bin lira olan savunma ve güvenlik harcamaları, ekim ayında 519 milyon 229 bin liraya çıktı. 

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre; Maliye Bakanlığı ekim ayı bütçe gerçekleşmelerini yayımladı. Savunma ve güvenlik için bütçeden ocak ayında 35, şubatta 52.1, martta 157.7, nisanda 226.4, mayısta 264.8, haziranda 420.2, temmuzda 424.4, ağustosta 309.2 milyon lira harcama yapılmıştı. Eylülde 194 milyon 44 bin lira harcanan savunma ve güvenliğe, ekim ayında yapılan harcama rekor kırdı. ekim ayında güvenlik ve savunmaya yönelik mal, malzeme ve hizmet alımları için 519 milyon 229 bin lira harcandı.

Ekim ayında güvenlik ve savunmaya yönelik harcamalar yılın 10 ayındaki en yüksek seviyeye çıktı. Yılın 10 ayında güvenlik ve savunma için yapılan harcamaların toplamı ise 2 milyar 603 milyon 367 bin liraya yükseldi.

 

Geçen yılı ikiye katladı 

 

Geçen ekimde bu yılın aynı ayında yapılan harcamaların yaklaşık yarısı kadar, 250 milyon 143 bin liralık savunma ve güvenlik harcaması yapılmıştı.

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