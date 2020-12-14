Ekimde sanayide ciro yüzde 38.5; hizmetlerde yüzde 8.8; perakendede yüzde 12 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin toplam ciro endeksi Ekim ayında yıllık yüzde 30,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre sanayi sektörü ciro endeksi yıllık bazda yüzde 38,5 büyürken, inşaat ciro endeksi yüzde 21,5, ticaret ciro endeksi yüzde 34,6, hizmet ciro endeksi yüzde 8,8 artış sağladı.

Toplam ciro yıllık değişim oranı (yüzde ), Ekim 2020

Aylık bazda ise sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin toplam ciro endeksinin yüzde 3,9 arttığı görülüyor.

Sanayi sektörü ciro endeksi aylık yüzde 5,7, inşaat ciro endeksi yüzde 1,3, ticaret ciro endeksi yüzde 2,8, hizmet ciro endeksi yüzde 5,1 büyüdü.

Öte yandan yine TÜİK tarafından izlenen perakende satış hacmi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 büyüdü. Ekimde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 14,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,5 arttı.

Perakende satış hacmi yıllık değişim oranı (yüzde ), Ekim 2020

Perakende endeksinde bir önceki aya göre artış oranı yüzde 4,2... Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,7 büyüdü.