-Ekimde enflasyon arttı ANKARA (A.A) - 03.11.2011 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında, Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,27, Üretici Fiyatları Endeksi'nin (ÜFE) ise yüzde 1,60 arttığını açıkladı. TÜİK'in 2003 baz yıllık verilerine göre, ekim ayı itibarıyla yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 7,66, ÜFE'de yüzde 12,58 oldu. Yılın 10 ayında, TÜFE'de yüzde 7,95, ÜFE'de yüzde 11,48 oranında artış gerçekleşti. Ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 5,93, üretici fiyatlarında yüzde 10,26 düzeyinde oldu. Merkez Bankası Beklenti anketi sonuçlarına göre, Ekim ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) beklentisi 1,69, yıl sonu yıllık TÜFE beklentisi ise yüzde 8,01 düzeyindeydi. Piyasanın ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,66 ile yüzde 3 arasında değişiyordu. Yılın ilk 10 aylık döneminde ise enflasyon yüzde 7,95 olarak hesaplandı. Yıllık bazda yüzde 7,66 artan TÜFE'de, on iki aylık ortalamalara göre de yüzde 5,93 artış gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış, yüzde 14,11 ile alkollü içecekler grubunda görüldü. Ekim ayında endekste yer alan gruplardan giyim ve ayakkabıda yüzde 7,99, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,04, konutta yüzde 3,59, ev eşyasında yüzde 1,61, eğlence ve kültürde yüzde 1,08, lokanta ve otellerde yüzde 1, ulaştırmada yüzde 0,61, haberleşmede yüzde 0,57, eğitimde yüzde 0,24, sağlıkta yüzde 0,03 artış, çeşitli mal ve hizmetle yüzde 0,96 düşüş görüldü. Yıllık bazda ise TÜFE'de en yüksek artış yüzde 18,05 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti. Yüzde 15,05 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 14,35 ile ulaştırma, yüzde 10,49 ile ev eşyası, yüzde 8,85 ile konut, yüzde 8,28 ile lokanta ve oteller, artışın en yüksek olduğu harcama grupları oldu. 2011 yılı Ekim ayında endekste kapsanan 445 maddeden 71 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 321 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 53 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. -ÜFE- Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise 2011 Ekim'de aylık bazda yüzde 1,60 arttı. 10 aylık döneme ilişkin ÜFE artışı yüzde 11,48 olarak hesaplandı. Yıllık artış 12,58 olan ÜFE, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 10,26 yükseldi. Aylık değişim tarım sektöründe yüzde 3,99, sanayi sektöründe ise yüzde 1,16 olarak gerçekleşti. Tarım sektörü endeksinde, 10 ayda yüzde 1,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,39 düşüş ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 6,62 artış meydana geldi. -Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri- Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ''çekirdek enflasyon'' yerine açıklanan TÜFE göstergeleri, Ekim'de aylık bazda mevsimlik ürünler hariç yüzde 2,25, işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 2,74 arttı. Fiyatlar, enerji hariç yüzde 3,21, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç yüzde 2,55 arttı. Enerji, alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 0,81 artış gözlenen endekste, enerji, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve fiyatı yönetilen, yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç artış yüzde 0,85 oldu. Fiyatlar, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 2,44, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç ve fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç yüzde 2,58, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç ve fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç ve işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 1,67, işlenmemiş gıda ürünleri hariç, enerji hariç ve alkollü içkiler, tütün ürünleri ile altın hariç yüzde 1,70, enerji hariç, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç yüzde 1,81 yükseldi. Özel kapsamlı TÜFE göstergelerine yıllık bazda bakıldığında ise mevsimlik ürünler hariç yüzde 9,74, işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 9,92, enerji hariç yüzde 6,61, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç yüzde 9,08, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 5,99, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç ve fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç yüzde 6,10 yükseldi.